Рютте зустрінеться з Трампом, щоб обговорити постачання зброї Україні

Генсек НАТО у Вашингтоні планує ще низку зустрічей на найвищому рівні

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET/ EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом та низкою американських високопосадовців на початку тижня. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Рютте перебуватиме у Вашингтоні 14 та 15 липня, де запланована його зустріч із Трампом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом, а також із Конгресом.

НАТО не повідомило мету візиту Рютте, але поїздка відбуватиметься на тлі заяв американського президента про укладення із НАТО угоди щодо постачання американської зброї в Україну через Альянс.

Зокрема, як повідомляв Рубіо, США хочуть обговорити із союзниками з НАТО можливість передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Також Трамп анонсував на 14 липня важливу заяву щодо Росії після неодноразових зауважень про "розчарування" у російському диктаторі Володимирі Путіні.