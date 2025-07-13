Рютте зустрінеться з Трампом, щоб обговорити постачання зброї Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом та низкою американських високопосадовців на початку тижня. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Рютте перебуватиме у Вашингтоні 14 та 15 липня, де запланована його зустріч із Трампом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом, а також із Конгресом.
НАТО не повідомило мету візиту Рютте, але поїздка відбуватиметься на тлі заяв американського президента про укладення із НАТО угоди щодо постачання американської зброї в Україну через Альянс.
Зокрема, як повідомляв Рубіо, США хочуть обговорити із союзниками з НАТО можливість передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.
Також Трамп анонсував на 14 липня важливу заяву щодо Росії після неодноразових зауважень про "розчарування" у російському диктаторі Володимирі Путіні.
- 10 липня у Малайзії відбулася зустріч Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, де російська сторона нібито передала тези про "нове бачення" припинення російсько-української війни.
- За словами речника Міністерства закордонних страв Георгія Тихого, Україну поки не інформували про "новий підхід" у мирних переговорах.
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