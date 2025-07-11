Штати поки не розповіли Україні, який "новий підхід" Лавров передав Рубіо – МЗС

Речник української дипломатії заявив, що Київ чекатиме на контакти з Вашингтоном, аби обговорити це питання

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україну поки не інформували про "новий підхід" у мирних переговорах, який глава кремлівської дипломатії Сергій Лавров передав держсекретарю Марко Рубіо під час зустрічі у Малайзії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу.

"Для того, щоб виставити Вам своє ставлення, мені потрібно було б побачити цю концепцію. Станом на зараз ні я, ні, наскільки мені відомо, будь-хто інший в Україні таку концепцію не бачив", – заявив посадовець.

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Він зазначив, що якщо Вашингтон передасть таку концепцію, то Київ буде її вивчати.

Проте, наголосив Тихий, зараз країна бачить "не концепції, а конкретні російські удари по наших містах і громадах і щоденний терор".

Посадовець додав, що Україна чекатиме контактів зі Штатами, аби прояснити ситуацію: "Що ж насправді там росіяни [казали], які сигнали доносилися – і відповідно тоді будемо планувати свої реакції",

"Але знов таки, з росіянами є один принцип, який залишається незмінним: дивимося не на заяви, які здебільшого брехливі, а на дії, які показують, що насправді Росія прагне", – підсумував Тихий.

Напередодні Рубіо заявив, що на зустрічі з Лавровим обговорювався "новий і інший підхід" до мирних переговорів. Проте інших деталей американський чиновник не навів.

"Я б не характеризував це як щось, що гарантує мир, але це концепція, яку, знаєте, я передам президенту [Трампу]", – розповів держсекретар

Посадовець зазначав, що повторив російській стороні слова президента США про "розчарування і фрустрацію через відсутність прогресу в мирних переговорах або в просуванні вперед".