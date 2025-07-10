США попереджали Росію, що можуть ухвалити новий закон про санкції, рішення за Трампом – Рубіо

Держсекретар США не відповів напряму, чи настав момент для ухвалення нових обмежень проти Москви

Марко Рубіо (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Сполучені Штати попереджали Росію, що можуть ухвалити новий законопроєкт про санкції. Рішення щодо документа буде за президентом Дональдом Трампом, який розчарований тим, що "не вдалося досягти більшого прогресу" в переговорах. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з керівником кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим у Малайзії, що транслювало медіа DRM News.

Журналіст запитав Рубіо, чи готові Штати запровадити сильніші санкції проти Росії після наймасованіших атак РФ по Україні в останні три дні та зустрічі з Лавровим.

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"Президент сказав, що це опція, яка доступна йому як у межах наявних повноважень, так і за умови, що Сенат і Палата представників зможуть ухвалити законопроєкт, який надасть йому можливість зробити це [запровадити нові обмеження]", – відповів держсекретар.

Він повідомив, що адміністрація президента США співпрацює з Конгресом стосовно того, як виглядатиме законопроєкт.

Посадовець зазначив, що Трампу "потрібна гнучкість" щодо того, як і коли застосовуватимуться ці санкції, оскільки такий механізм "дає йому максимальний важіль впливу в будь-якій розмові та переговорах", і тому президент Штатів "говорив про це [новий законопроєкт] як про реальну опцію".

За словами Рубіо, впродовж останнього тижня адміністрація працювала безпосередньо з Сенатом стосовно того, який вигляд матиме цей документ, і водночас лідери обох палат Конгресу заявили, що готові почати рухатися вперед щодо законопроєкту.

"Ми це озвучили росіянам декілька тижнів тому. Ми сказали їм, що настане момент, коли щось подібне може статися. І ми будемо продовжувати озвучувати це, тому що це реальність", – заявив держсекретар.

На запитання, чи цей момент уже настав, Рубіо заявив, що рішення за Трампом.

"Очевидно, що він розчарований тим, що не вдалося досягти більшого прогресу", – підсумував держсекретар.