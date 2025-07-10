Марко Рубіо та Сергій Лавров зустрілися під час саміту ASEAN

Марко Рубіо та Сергій Лавров (Фото: пропагандистський ресурс)

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели двосторонню зустріч у Малайзії 10 липня. Про це повідомляє Reuters.

Рубіо та Лавров зустрілися під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії.

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Говорячи про свою зустріч з Лавровим, Рубіо сказав журналістам під час пресконференції, що вони мали відверту та важливу розмову.

За словами Рубіо, адміністрація президента США Дональда Трампа, розчарована тим, що Росія не продемонструвала більшої гнучкості щодо завершення війни проти України. Він зазначив, що США очікують побачити чітку дорожню карту щодо завершення конфлікту.

Також сенатор повідомив, що адміністрація Трампа наразі взаємодіє з Сенатом США щодо формування законопроєкту про санкції. Водночас він сказав, що досягнення прогресу у переговорах було складним і наразі результатів недостатньо.

Як повідомили пропагандистські медіа, зустріч тривала близько 50 хвилин.

У Міністерстві закордонних справ Росії водночас заявили, що під час зустрічі Лавров та Рубіо обговорили "Іран, Україну та Сирію".

Окрім цього, у відомстві зазначили, що Лавров і сенатор США підтвердили "настрій на відновлення контактів". У відомстві вважають, що цьому могло б сприяти, зокрема, відновлення прямого авіасполучення між Росією та США.