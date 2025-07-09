Зеленський у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками США
Президент Володимир Зеленський 10 липня проведе додаткові переговори з представниками США в Римі. Про це повідомив міністр закордонних справ та оборони Андрій Сибіга, пише МЗС.
За його словами, ключовими темами зустрічей стануть санкційна політика та ухвалення нового пакета обмежень проти Росії з боку Сполучених Штатів найближчим часом.
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9 липня президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом у Римі, де відбудеться Міжнародна конференція з питань відновлення України.
Серед питань, що обговорювалися, – посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії.
Український лідер назвав розмову зі спецпосланцем президента США "змістовною".
- Зеленський прибув із візитом до Рима у переддень Конференції з відновлення. Під час цього заходу очікується зустріч Коаліції охочих, обговорення передання додаткових Patriot та ракет до них, а також підписання угод щодо забезпечення України енергоресурсами на зиму.
- Керівник України мав аудієнцію у папи римського Лева XIV – понтифік знову підтвердив готовність Ватикану прийняти перемовини Києва та Москви.
- Також Зеленський зустрівся із президентом Італії Серджо Маттареллою.