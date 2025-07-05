Опалювальний сезон: Зеленський анонсував домовленості з партнерами по енергоресурсах
Київ розраховує на підписання угод з партнерами щодо забезпечення країни енергоресурсами на опалювальний сезон. Про такі плани на Конференцію з відновлення України у Римі повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги по його комунікації з нашими європейськими партнерами. У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи", – розповів глава держави.
Зараз на рівні МЗС, Міністерства енергетики та Нафтогазу такі домовленості з партнерами готуються до втілення, додав президент.
Україна розраховує, що вже наступного тижня, під час Конференції у Римі, її урядовці зможуть підписати відповідні угоди з європейськими країнами, аби забезпечувати країну енергоресурсами, зазначив Зеленський.
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