Опалювальний сезон: Зеленський анонсував домовленості з партнерами по енергоресурсах

Володимир Зеленський (Фото: JASON ALDEN / EPA)

Київ розраховує на підписання угод з партнерами щодо забезпечення країни енергоресурсами на опалювальний сезон. Про такі плани на Конференцію з відновлення України у Римі повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги по його комунікації з нашими європейськими партнерами. У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи", – розповів глава держави.

Зараз на рівні МЗС, Міністерства енергетики та Нафтогазу такі домовленості з партнерами готуються до втілення, додав президент.

Україна розраховує, що вже наступного тижня, під час Конференції у Римі, її урядовці зможуть підписати відповідні угоди з європейськими країнами, аби забезпечувати країну енергоресурсами, зазначив Зеленський.