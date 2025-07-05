Отопительный сезон: Зеленский анонсировал договоренности с партнерами по энергоресурсам

Володимир Зеленский (Фото: JASON ALDEN / EPA)

Киев рассчитывает на подписание соглашений с партнерами по обеспечению страны энергоресурсами на отопительный сезон. О таких планах на Конференцию по восстановлению Украины в Риме сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Был сегодня доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги по его коммуникации с нашими европейскими партнерами. У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы", – рассказал глава государства.

Сейчас на уровне МИД, Министерства энергетики и Нафтогаза такие договоренности с партнерами готовятся к реализации, добавил президент.

Украина рассчитывает, что уже на следующей неделе, во время конференции в Риме, ее министры смогут подписать соответствующие соглашения с европейскими странами, чтобы обеспечить страну энергоресурсами, отметил Зеленский.