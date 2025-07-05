Отопительный сезон: Зеленский анонсировал договоренности с партнерами по энергоресурсам
Киев рассчитывает на подписание соглашений с партнерами по обеспечению страны энергоресурсами на отопительный сезон. О таких планах на Конференцию по восстановлению Украины в Риме сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Был сегодня доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги по его коммуникации с нашими европейскими партнерами. У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы", – рассказал глава государства.
Сейчас на уровне МИД, Министерства энергетики и Нафтогаза такие договоренности с партнерами готовятся к реализации, добавил президент.
Украина рассчитывает, что уже на следующей неделе, во время конференции в Риме, ее министры смогут подписать соответствующие соглашения с европейскими странами, чтобы обеспечить страну энергоресурсами, отметил Зеленский.
- В конце июня Министерство энергетики заявило, что в Украине продолжается накопление стратегических запасов природного газа, мазута и угля для стабильной работы теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей в зимний период. Ведомство заявляет, что на зиму хватит ресурсов.
- В начале июля Украина и Польша договорились о продлении временного увеличения гарантированной пропускной способности для импорта природного газа из Польши в Украину до сентября 2026 года.