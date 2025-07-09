Зеленський зустрівся з папою: Ватикан все ще готовий прийняти переговори України та РФ

Понтифік обговорив з президентом російсько-українську війну, що триває, та "нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру"

Володимир Зеленський та папа Римський (Фото: Vatican News)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з папою римським Левом XIV – понтифік знову підтвердив готовність Ватикану прийняти перемовини Києва та Москви. Про це повідомили на сайті Святого престолу.

"Святіший Отець знову підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів", – йдеться у повідомленні.

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Аудієнція президента з папою проходила у Кастель-Ґандольфо, резиденції понтифіка неподалік від Риму.

На зустрічі Лев XIV обговорив з Зеленським російсько-українську війну, що триває, та "нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру".

"Під час щирої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій. Святіший Отець висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень", – розповіли у Ватикані.