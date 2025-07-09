Зеленський зустрівся з папою: Ватикан все ще готовий прийняти переговори України та РФ
Президент Володимир Зеленський зустрівся з папою римським Левом XIV – понтифік знову підтвердив готовність Ватикану прийняти перемовини Києва та Москви. Про це повідомили на сайті Святого престолу.
"Святіший Отець знову підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів", – йдеться у повідомленні.
Аудієнція президента з папою проходила у Кастель-Ґандольфо, резиденції понтифіка неподалік від Риму.
На зустрічі Лев XIV обговорив з Зеленським російсько-українську війну, що триває, та "нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру".
"Під час щирої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій. Святіший Отець висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень", – розповіли у Ватикані.
- У травні, після зустрічі в Стамбулі, яка не принесла значного прогресу у переговорах, папа запропонував Ватикан як переговірний майданчик для Києва та Москви. Глава МЗС Сибіга повідомив, що Україна розглядає це місце для проведення нової зустрічі, проте очільник кремлівської дипломатії Лавров непрямо відкинув таку ідею, мовляв, вести переговори у Ватикані "неелегантно".
- У відповідь Святий престол заявив, що Ватикан виступає за якнайшвидші переговори між Україною та Росією, де – неважливо. Врешті-решт, друга україно-російська зустріч знову відбулась у Стамбулі.
- Зеленський прибув із візитом до Риму у переддень Конференції з відновлення України. Під час цього заходу очікується зустріч "коаліції охочих", обговорення передання додаткових Patriot та ракет до них, а також підписання угод щодо забезпечення України енергоресурсами на зиму.