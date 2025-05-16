Папа Лев XIV пропонує Ватикан майданчиком для переговорів України та Росії

На думку Ватикану, переговори у Туреччині, які відбуваються між делегаціями РФ та України 16 травня, нічого хорошого не приносять

Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

На тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан переговорним майданчиком для наступної зустрічі двох країн. Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, передає видання La Stampa.

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"Все це трагічно, тому що ми сподівалися, що розпочнеться процес, можливо, повільний, але з мирним вирішенням конфлікту. А замість цього ми знову на початку", – сказав він.

За словами кардинала, ситуація з переговорами "дуже складна та драматична".

Паролін додав, що папа Лев XIV готовий "за необхідності надати Ватикан, Святий Престол, для проведення безпосередньої зустрічі між двома сторонами".

Днями понтифік запропонував посередництво Ватикану в переговорах про завершення воєн у світі. Папа римський казав, що Святий Престол готовий допомогти "ворогам подивитися один одному в очі", щоб люди змогли знову здобути надію на мир. Президент Володимир Зеленський подякував Леву XIV за таку пропозицію.

11 травня новий папа римський назвав війну проти України "справжнім імперіалістичним вторгненням", а в молитві згадав про "дорогий український народ".

13 травня La Repubblica повідомляла, що новий папа римський Лев XIV може відвідати Україну після офіційного запрошення Володимира Зеленського.