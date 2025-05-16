Глава УГКЦ зустрівся із папою римським та передав йому список полонених українців – фото

Лев XIV та Святослав (Фото: ugcc)

Глава Греко-католицької церкви в Україні Святослав (Шевчук) зустрівся у Ватикані із новообраним папою римським Левом XIV. Під час зустрічі глава УГКЦ передав понтифіку списки українців, які перебувають у російському полоні, та запросив до України. Про це повідомляє сайт УГКЦ.

Зустріч відбулася 15 травня у приміщенні бібліотеки Апостольського палацу у Ватикані.

Святослав подякував папі за прихильність до України.

"Український народ вже схарактеризував вас як папу миру", – сказав він.

У відповідь Лев XIV запевнив, що і надалі підтримуватиме українців.

"Я є з українським народом. Святий престол буде і надалі сприяти та створювати всі необхідні умови для діалогу та супроводжувати український народ в цей страшний час історії", – сказав він.

Глава УГКЦ передав папі римському списки українців, які перебувають у російському полоні, і зниклих безвісти.

Як пояснив Святослав, ці дані він отримав від рідних військовополонених і зниклих із проханням передати у Ватикан.

"Коли російська сторона отримує ці списки з Ватикану, маємо свідчення, що ставлення до цих полонених покращується", – сказав він.

Також глава УГКЦ запросив Льва XIV здійснити апостольський візит до України.

"Коли до нас приїхав святий Папа Іван Павло ІІ, українці вірили, що комунізм більше ніколи не повернеться на нашу землю. Сьогодні ми віримо, що приїзд папи допоможе зупинити війну в Україні", – сказав він.

Фото: ugcc