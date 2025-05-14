Папа Лев XIV пропонує бути посередником у перемовинах щодо припинення війн у світі
Папа римський Лев XIV 14 травня запропонував своє посередництво країнам світу, що воюють. Про це він сказав у промові перед представниками 23 східнохристиянських церков, передає le monde.
Папа римський заявив, що Святий Престол готовий допомогти "ворогам подивитися один одному в очі", щоб люди змогли знову здобути надію на мир. У своїй промові він згадав повномасштабну війну Росії проти України, конфлікти у Сирії, Лівані, на Близькому Сході, Тиграї, Ефіопії та на Кавказі.
Лев XIV висловив жаль стосовно цього насильства, закликавши до роботи з досягнення миру.
"Я зроблю все, щоб цей мир поширився. Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я говорю лідерам народу: нумо зустрічатися, нумо говорити, нумо домовлятися!" – сказав новий папа.
За його словами, війна "ніколи не буває неминучою", а зброю можна і потрібно змусити замовкнути, адже вона лише посилює проблеми.
- 11 травня новий папа римський назвав війну проти України "справжнім імперіалістичним вторгненням", а в молитві згадав про "дорогий український народ".
- 13 травня La Repubblica повідомляла, що новий папа римський Лев XIV може відвідати Україну після офіційного запрошення Володимира Зеленського.