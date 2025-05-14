Папа Лев XIV пропонує бути посередником у перемовинах щодо припинення війн у світі

Папа Лев XIV (Фото: EPA/ETTORE FERRARI)

Папа римський Лев XIV 14 травня запропонував своє посередництво країнам світу, що воюють. Про це він сказав у промові перед представниками 23 східнохристиянських церков, передає le monde.

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Папа римський заявив, що Святий Престол готовий допомогти "ворогам подивитися один одному в очі", щоб люди змогли знову здобути надію на мир. У своїй промові він згадав повномасштабну війну Росії проти України, конфлікти у Сирії, Лівані, на Близькому Сході, Тиграї, Ефіопії та на Кавказі.

Лев XIV висловив жаль стосовно цього насильства, закликавши до роботи з досягнення миру.

"Я зроблю все, щоб цей мир поширився. Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я говорю лідерам народу: нумо зустрічатися, нумо говорити, нумо домовлятися!" – сказав новий папа.

За його словами, війна "ніколи не буває неминучою", а зброю можна і потрібно змусити замовкнути, адже вона лише посилює проблеми.