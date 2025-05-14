Папа Лев XIV предложил быть посредником в переговорах о прекращении войн в мире

Папа Лев XIV (Фото: EPA/ETTORE FERRARI)

Папа римский Лев XIV 14 мая предложил свое посредничество воюющим странам мира. Об этом он сказал в речи перед представителями 23 восточнохристианских церквей, передает le monde.

Папа римский заявил, что Святой Престол готов помочь "врагам посмотреть друг другу в глаза", чтобы люди смогли вновь обрести надежду на мир. В своей речи он упомянул полномасштабную войну России против Украины, конфликты в Сирии, Ливане, на Ближнем Востоке, Тыграе, Эфиопии и на Кавказе.

Лев XIV выразил сожаление по поводу этого насилия, призвав к работе по достижению мир.

"Я сделаю все, чтобы этот мир распространился. Народ хочет мира, и, положа руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте встречаться, давайте говорить, давайте договариваться!" – сказал новый папа.

По его словам, война "никогда не бывает неизбежной", а оружие можно и нужно заставить замолчать, ведь оно только усугубляет проблемы.