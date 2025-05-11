Папа Лев XIV вспомнил о "дорогом украинском народе" в воскресной молитве
В своем первом воскресном обращении на площади Святого Петра новоизбранный папа римский Лев XIV призвал к установлению справедливого и длительного мира в Украине, а также к немедленному прекращению боевых действий в Газе, освобождению заложников и обеспечению гуманитарной помощи. Об этом сообщает Associated Press.
Вспомнив 80-летие завершения Второй мировой войны, Лев XIV процитировал слова папы Франциска о том, что современные вооруженные конфликты в мире являются "третьей мировой войной по частям".
"Я ношу в своем сердце страдания дорогого украинского народа", – сказал он, призвав "приложить все усилия для скорейшего достижения истинного, справедливого и крепкого мира".
Он также выразил надежду, что все пленные будут освобождены, а дети вернутся в свои семьи, добавив: "Никакой больше войны".
Папа Лев XIV напомнил, что во многих странах в этот день отмечают День матери, и пожелал счастливого праздника всем матерям, в том числе "тем, кто на небесах".
- Папа Франциск скончался в понедельник, 21 апреля. Почти за месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
- 8 мая преемником папы Франциска был избран кардинал Роберт Фрэнсис Превост из США, он принял имя папы Льва XIV. Трамп и Зеленский, а также другие мировые лидеры поздравили нового папу с избранием.
- Льва XIV будет официально провозглашена папой римским 18 мая на мессе.