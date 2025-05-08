Новым папой римским избран Роберт Превост из США
Преемником папы римского Франциска 8 мая избран кардинал Роберт Френсис Превост из США, он принял имя папы Льва XIV. Об этом сообщает Vatican News.
Новый папа предстал верующим на балконе собора Святого Петра и уделил им свое первое благословение: "Мир всем вам!".
"Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за нас. Я также надеюсь, что это послание миру поселится в наших сердцах и семьях", – объяснил он выбор этих слов.
На площади его встретили аплодисментами тысячи паломников и туристов.
🇻🇦 Pope Leo XIV показывает для первого времени. pic.twitter.com/F943PVW2cc– WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) May 8, 2025
По данным CNN, 69-летний Превост большую часть своей карьеры работал миссионером в Южной Америке, а недавно возглавил важный ватиканский офис, занимающийся назначением епископов. Ожидается, что он продолжит реформы, инициированные папой Франциском.
Выборы понтифика начались в среду, 7 мая. Но в первый день голосования кардиналы не смогли избрать папу, о чем сигнализировал черный дым. Только сегодня, 8 мая, конклав пришел к согласию – из дымохода Сикстинской капеллы ушел белый дом.
- Папа Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. Почти за месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
- Ватикан сообщил, что понтифик умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.