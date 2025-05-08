Новым папой римским избран Роберт Превост из США

Конклав избрал 267-го папу римского. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост – первый американский понтифик

Роберт Превост (Фото: ЕРА/GIUSEPPE LAMI)

Преемником папы римского Франциска 8 мая избран кардинал Роберт Френсис Превост из США, он принял имя папы Льва XIV. Об этом сообщает Vatican News.

Новый папа предстал верующим на балконе собора Святого Петра и уделил им свое первое благословение: "Мир всем вам!".

"Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за нас. Я также надеюсь, что это послание миру поселится в наших сердцах и семьях", – объяснил он выбор этих слов.

На площади его встретили аплодисментами тысячи паломников и туристов.

🇻🇦 Pope Leo XIV показывает для первого времени. pic.twitter.com/F943PVW2cc – WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) May 8, 2025

По данным CNN, 69-летний Превост большую часть своей карьеры работал миссионером в Южной Америке, а недавно возглавил важный ватиканский офис, занимающийся назначением епископов. Ожидается, что он продолжит реформы, инициированные папой Франциском.

Выборы понтифика начались в среду, 7 мая. Но в первый день голосования кардиналы не смогли избрать папу, о чем сигнализировал черный дым. Только сегодня, 8 мая, конклав пришел к согласию – из дымохода Сикстинской капеллы ушел белый дом.