Конклав избрал нового папу римского, из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым

Кардиналы избрали преемника папы Франциска на второй день голосования

Белый дым (Фото: ЕРА)

Конклав в Ватикане вечером 8 мая избрал нового папу римского, из трубы Сикстинской капеллы ушел белый дом. Об этом стало известно из прямой трансляции.

Конклав из 133 кардиналов на второй день голосования пришел к согласию по кандидатуре преемника папы Франциска. Его имя должны объявить позже. Коллегия кардиналов насчитывает 252 человека, однако голосовать при выборе нового папы могут только кардиналы младше 80 лет.

Выборы понтифика начались в среду, 7 мая. Но в первый день голосования кардиналы не смогли избрать папу, о чем сигнализировал черный дым.