Понтифик ушел из жизни на 89 году. Кардинал Кевин Фаррел сообщил, что это произошло в 07:35 21 апреля

Папа римский Франциск (Фото: ЕРА)

В Ватикане в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на кардинала Кевина Фаррелла.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца <...> С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса, мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога", – сказал он.

Франциск стал папой 13 марта 2013 года после отставки Бенедикта XVI.

Зимой у римского папы обнаружили двустороннюю пневмонию. 22 февраля состояние Франциска оценивалось как критическое. В апреле понтифик впервые после выписки из больницы появился на публике, выехав на площадь Святого Петра в Ватикане на колесном кресле.

В Пасху 20 апреля Франциск высказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.

В последний день своей жизни папа римский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. В пресс-службе Святого Престола тогда заявили, что встреча продолжалась несколько минут и стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями.