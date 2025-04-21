Умер папа римский Франциск
В Ватикане в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на кардинала Кевина Фаррелла.
"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца <...> С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса, мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога", – сказал он.
Франциск стал папой 13 марта 2013 года после отставки Бенедикта XVI.
Зимой у римского папы обнаружили двустороннюю пневмонию. 22 февраля состояние Франциска оценивалось как критическое. В апреле понтифик впервые после выписки из больницы появился на публике, выехав на площадь Святого Петра в Ватикане на колесном кресле.
В Пасху 20 апреля Франциск высказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.
В последний день своей жизни папа римский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. В пресс-службе Святого Престола тогда заявили, что встреча продолжалась несколько минут и стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями.
- После полномасштабного вторжения РФ папа римский "прославился" скандальными заявлениями по поводу войны: в частности, называл украинцев и россиян "двоюродными братьями", которые "должны объясниться". Также он критиковал запрет Московского патриархата.
- В прошлом году
понтифик упоминал Россию, когда призывал к обмену пленными между Москвой и Киевом в формате "всех на всех".В 2023-м Франциск заявлял: "Помоги дорогому украинскому народу на дороге к миру и вылей пасхальный свет на русский народ".