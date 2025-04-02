Умер исполнитель роли Бэтмена Вэл Килмер
Голливудский актер Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его дочь Мерседес Килмер.
Актер скончался вечером 1 апреля в своем доме в окружении семьи и друзей.
Причиной смерти стала пневмония. Раньше он болел раком горла, но выздоровел в 2014 году. Во время лечения ему дважды делали трахеостомию.
В 2021 году на экраны вышел документальный биографический фильм "Вэл", посвященный карьере актера.
"Я вел себя плохо. Я вел себя смело. Я вел себя странно для некоторых. Я ничего из этого не отрицаю и ни о чем не жалею, потому что я потерял и нашел части себя, о существовании которых даже не догадывался. И я благословен", — сказал Килмер в конце фильма.
Килмер дебютировал в шпионском фильме "Совершенно секретно!" 1984, а стал известным в 1986-м после участия в боевике "Лучший стрелок" с Томом Крузом в главной роли.
Эта роль актера стала культовой. Он повторил ее в сиквеле фильма 2022 года "Лучший стрелок: Маверик". Работа оказалась последней для Килмера.
В общей сложности он сыграл более чем в 60 фильмах, в том числе в байопике "Дорз", где воплотил лидера рок-группы The Doors Джим Моррисона, а также в супергеройском фильме "Бэтмен навсегда", где сыграл Брюса Уэйна-Бэтмена.
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