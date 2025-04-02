Помер виконавець ролі Бетмена Вел Кілмер

Зірці фільмів "Найкращий стрілець" та "Бетмен назавжди" було 65 років

Вел Кілмер (Фото: PAUL BUCK/EPA)

Голлівудський актор Вел Кілмер помер у віці 65 років в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на його доньку Мерседес Кілмер.

Актор помер увечері 1 квітня у своєму домі в оточенні родини та друзів.

Причиною смерті стала пневмонія. Раніше він хворів на рак горла, але одужав у 2014 році. Під час лікування йому двічі робили трахеостомію.

У 2021 році на екрани вийшов документальний біографічний фільм "Вел", який присвячений кар'єрі актора.

"Я поводився погано. Я поводився сміливо. Я поводився дивно для деяких. Я нічого з цього не заперечую і не шкодую, тому що я втратив і знайшов частини себе, про існування яких навіть не здогадувався. І я благословенний", — сказав Кілмер наприкінці фільму.

Кілмер дебютував у шпигунському фільмі "Цілком таємно!" 1984 року, а став відомим у 1986-му після участі у бойовику "Найкращий стрілець" із Томом Крузом у головній ролі.

Ця роль актора стала культовою. Він повторив її у сиквелі фільму 2022 року "Кращий стрілець: Маверік". Робота виявилася останньою для Кілмера.

Загалом він зіграв у понад 60 фільмах, зокрема у байопіке "Дорз", де втілив лідера рок-групи The Doors Джим Моррісона, а також у супергеройському фільмі "Бетмен назавжди", де зіграв Брюса Вейна-Бетмена.