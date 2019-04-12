В Британии комик умер прямо на сцене, все продолжали смеяться

Ян Когнито (скриншот с видео)

Британский стэндап-комик Ян Когнито скончался прямо на сцене во время выступления в баре Atic в Бистере. Об этом сообщает ВВС.

Очевидцы рассказывают, что комик во время шоу "сидел на стуле и откинулся на пять минут". Зрители решили, что это - часть выступления, и продолжали смеяться, не подозревая, что артист умер.

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Один из поклонников Яна Когнито сказал, что он "сделал действительно хороший сет".

"Всего за 10 минут до того, как присесть, он пошутил насчет инсульта", - сказал зритель.

Персонал пытался делать непрямой массаж сердца комику, однако безуспешно.

Ян Когнито выступал на сцене с середины 1980-х годов.

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