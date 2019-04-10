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10.04.2019, 21:51

Стоп машина. 3-летний американец заблокировал iPad отца на 40 лет

Стоп машина. 3-летний американец заблокировал iPad отца на 40 лет - Фото
Фото: ЕРА

Друзья мужчины в Twitter написали ему больше тысячи комментариев с советами, как разблокировать устройство

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Трехлетний сын штатного сотрудника американского журнала The New Yorker Эвана Осноса заблокировал его iPad больше чем на 40 лет. Мужчина написал об этом в Twitter.

Оснос опубликовал фото экрана своего гаджета, на котором зафиксировано сообщение о блокировке устройства. Мужчине предложили попробовать еще раз войти в систему "через 25,536,442 минуты".

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"Это выглядит как фейк, но, к сожалению, это наш iPad после того, как 3-летний сын пытался (неоднократно) его разблокировать. Идеи?", – написал Оснос.

Подписчики журналиста в комментариях стали давать советы, как разблокировать гаджет. Некоторые из них весьма оригинальны – например, положить iPad в мешок с рисом или попытаться путешествовать во времени.

В следующем своем твите мужчина сообщил, что ему удалось перевести свой iPad в режим DFU (обновление прошивки) и сейчас планшет восстанавливается.

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Теги: блокировка, технология, гаджет, iPad
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