Папа римский Франциск находится в критическом состоянии

22 февраля у 88-летнего понтифика был длительный астматический респираторный криз

Папа римский Франциск (Фото: Massimo Percossi/EPA)

Состояние папы римского Франциска, госпитализированного с пневмонией, оценивается как критическое. Об этом сообщило медиа Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Утром в субботу, 22 февраля, у 88-летнего понтифика был длительный астматический респираторный криз, требовавший большого количества кислорода.

Анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что требовало переливания крови.

"Святейший отец продолжает быть бдительным и провел день в кресле, хотя испытывал больше боли, чем вчера. В настоящее время сохраняется сдержанный прогноз", – говорится в сообщении.

21 февраля на брифинге в больнице Джемелли члены команды медиков, занимающихся лечением Франциска, рассказали, что он пробудет там еще как минимум неделю. Они отметили, что понтифик реагирует на лечение.

По словам медиков, Франциска не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, но у него наблюдаются проблемы с дыханием.

20 января 2025 года сообщалось, что Франциск обратился к Трампу с посланием, в котором выразил надежду, что тот будет "способствовать миру между народами".

19 февраля стало известно, что у папы римского обнаружили двустороннюю пневмонию.