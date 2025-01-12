Байден наградил папу римского высшей гражданской медалью США

"Сложный учитель, он предписывает нам бороться за мир и защищать планету", – считает действующий американский президент

Папа римский Франциск (Фото: ANGELO CARCONI/EPA)

Действующий глава США Джо Байден наградил папу римского Франциска Президентской медалью свободы с отличием. Соответствующая публикация появилась на сайте Белого дома 11 января.

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Президентская медаль свободы – высшее гражданское отличие США, которым награждаются люди, "внесшие весомый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир в мире или другие значительные общественные, государственные или частные инициативы".

Это первый случай, когда Байден наградил человека президентской медалью свободы с отличием.

"Сложный учитель, он предписывает нам бороться за мир и защищать планету. Приветливый лидер, он обращается к разным вероисповеданиям. Первый Папа из Южного полушария (он родился и служил в Аргентине. – Ред.), Папа Франциск не похож на ни одного, кто был прежде всего, он народный Папа – свет веры, надежды и любви, ярко сияющий по всему. мира", – считает президент США.

Ранее планировалась встреча Байдена с понтификом, но из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии это мероприятие отменилось, и деятели общались по телефону.

9 марта 2024 года агентство Reuters опубликовало часть интервью с папой, в котором он заявил, что у Украины должна быть "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта начальник прессслужбы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

25 августа, после того, как Украина приняла закон, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором, папа римский призвал, чтобы "тем, кто хочет молиться" разрешили молиться "в той церкви, которую они считают своей".

16 декабря Франциск назвал украинцев и россиян "кузенами", которые должны найти общий язык.

25 декабря в своей рождественской речи понтифик призвал к прекращению огня в Украине и диалогу с Россией.