Эдуард Габсбург-Лотарингский (Фото: x.com/EduardHabsburg)

Папа римский Франциск поддержал соглашение, которое может, вероятно, помочь новоизбранному президенту США Дональду Трампу подтолкнуть Украину к уступкам территорий России. Об этом в интервью The Independent заявил посол Венгрии в Ватикане Эдуард Габсбург.

По словам посла, недавно папа римский посетил Венгрию и заявил, что питает симпатию к стране и разделяет стремление к прекращению полномасштабной войны в Украине. Посол полагает, что на фоне этого папа Франциск поддержит мирное соглашение, против которого выступают НАТО и страны Европы.

Как отметил венгерский посол, страна в последние годы ведет "одиночную борьбу" за немедленное прекращение огня в Украине. А ее "единственным союзником" в этом направлении был папа римский.

"С новым президентом Трампом у нас есть союзник, который ясно заявил, даже в своей речи в ночь выборов, что он хочет положить конец войнам, в том числе и войне на Украине. Это наполняет меня надеждой", – сказал Габсбург.

По его словам, во время прошлого президентства Трампа венгерско-американские политические отношения "были на пике". Диалог и переговоры между странами занимали "центральное место" в вопросе разрешения конфликтов, которые угрожали мировой безопасности.

Венгерский посол считает, что во время второй каденции Трампа отношения между Венгрией и США вернутся к прежнему уровню.

"У нас действительно есть надежда, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику: мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. Я считаю, что сейчас больше, чем когда-либо, шансов, что мир наконец вернется в Украину после почти тысячи дней войны", – сказал Габсбург.