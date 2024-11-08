Орбан: Украинцы сами выбрали бороться, и они боролись героически. Я только готов помочь
Премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции после неформального саммита Евросоюза в Будапеште, заявил, что украинцы "героически борются" против оккупантов, и подчеркнул, что "никогда не говорил, что им делать" в контексте войны против России.
"Они решили бороться, и они боролись героически, им предстоит решать, продолжать или нет. Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и заслуживают лучшего будущего, чем то, что светит им сейчас", – сказал он.
Премьер Венгрии заявил, что его действия направлены на то, чтобы "защитить свою страну от возможных опасностей войны и ситуаций, которые могут оказать на нее негативное влияние".
Орбан подчеркнул, что его визит в Украину в июле якобы не был попыткой повлиять на украинскую сторону, а скорее попыткой донести до президента Владимира Зеленского, что "время может быть не на его стороне, и он готов помочь содействовать созданию временного перемирия, которое могло бы стать предпосылкой для продолжительного мира".
"Меня отвергли и заверили, что время на их стороне", – сказал Орбан.
По словам премьер-министра, когда обе стороны конфликта уверены, что время на их стороне, он пытался создать максимально благоприятные условия для международного мирного климата, который впоследствии мог бы привести к переговорам между сторонами.
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