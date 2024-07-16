Politico: 63 евродепутата требуют забрать у Венгрии право голоса в ЕС после поездок Орбана

Парламентарии утверждают, что Орбан "нанес ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председательствующего в Совете ЕС"

Виктор Орбан (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Ряд депутатов Европейского парламента выступили с требованием забрать у Венгрии право голоса в Европейском Союзе после так называемых "миротворческих миссий" премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующее письмо парламентариев.

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Письмо подписали 63 депутата. В нем они обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европарламента Роберте Мецоле. Депутаты утверждают, что Орбан "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председательствующего в Совете ЕС".

Также парламентарии подчеркивают, что Орбан "совершил несколько дипломатических визитов, в частности, к российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину, во время которых он намеренно исказил свои полномочия".

"Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Совете, поскольку практика показала, что простые словесные осуждения этой ситуации не имеют эффекта", – говорится в письме.

Его подписали депутаты Европарламента из ряда стран и парламентских групп, в частности, Европейской народной партии, Renew Europe и Зеленых, пишет Politico.

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

Поездку венгерского премьера подверг критике Боррель, заявив, что председательствующая в Совете Евросоюза Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, но не всего ЕС.

8 июля Орбан посетил Китай – там он встретился с лидером страны. По мнению Орбана, КНР является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.

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