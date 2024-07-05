Боррель заявил, что Орбан в России не представляет ЕС. Тот назвал это "бредом"

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Премьер Венгрии Виктор Орбан не согласился со словами главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что его визит в Россию – это только двусторонние отношения между Будапештом и Москвой, и что в поездке он не представляет Евросоюз. Соответствующее сообщение он опубликовал в Х.

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После того как стало окончательно известно о полете Орбана в Москву, Боррель заявил, что глава венгерского правительства не получил ни одного мандата от Совета ЕС на визит в Москву.

"Позиция Евросоюза по захватнической войне России против Украины изложена во многих выводах Европейского Совета. Соответственно такая позиция исключает официальные контакты между Европейским Союзом и президентом Путиным. Таким образом, Премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме", – заявил дипломат.

Венгерский лидер отреагировал, назвав слова Борреля "брюссельским демократическим бредом".

"Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не дал результатов в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим покончить с войной, нам нужен политический подход, а не бюрократический", – написал политик.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком длинной в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным.

В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

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