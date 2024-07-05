Визит Орбана к Путину не согласовывался с Украиной – МИД

Единственный реалистичный путь восстановления справедливого мира – формула мира, акцентировали в дипломатическом ведомстве

Виктор Орбан и Владимир Путин в Пекине в 2023 году (Фото: EPA)

Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку премьер-министра Виктора Орбана в Москву, сообщило Министерство иностранных дел Украины. В столице РФ Орбан должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Дипломатическое ведомство отметило: решение совершить эту поездку венгерская сторона приняла "без согласования или координации" с Украиной.

МИД напомнил, что для Украины нерушим принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" – и государство призывает другие страны придерживаться его.

Единственным реалистичным путем восстановления справедливого мира Министерство называет формулу мира. В частности, Венгрия посетила Глобальный саммит мира и подписала итоговое коммюнике мероприятия.

"Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира", – подчеркнули в МИД.

При этом в ведомстве отметили: Украина остается конструктивно настроенной к дальнейшей работе с Венгрией над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Орбана в Киев.

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