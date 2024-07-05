Визит Орбана к Путину не согласовывался с Украиной – МИД
Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку премьер-министра Виктора Орбана в Москву, сообщило Министерство иностранных дел Украины. В столице РФ Орбан должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
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Дипломатическое ведомство отметило: решение совершить эту поездку венгерская сторона приняла "без согласования или координации" с Украиной.
МИД напомнил, что для Украины нерушим принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" – и государство призывает другие страны придерживаться его.
Единственным реалистичным путем восстановления справедливого мира Министерство называет формулу мира. В частности, Венгрия посетила Глобальный саммит мира и подписала итоговое коммюнике мероприятия.
"Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира", – подчеркнули в МИД.
При этом в ведомстве отметили: Украина остается конструктивно настроенной к дальнейшей работе с Венгрией над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Орбана в Киев.
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- 2 июля Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- Позже заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Зеленский выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию о достижении мира путем мирных саммитов.
- 5 июля чиновники институций ЕС сообщили: Орбан в Москве не представляет весь Европейский Союз, в блоке исключают контакты с Россией.
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