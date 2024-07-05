Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным – пресс-служба венгерского премьера

Ранее он не подтверждал информацию о том, что после визита в Киев отправится в Москву

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: EPA)

Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву – там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил руководитель пресс-службы премьер-министра Берталан Хаваши, цитирует Telex.

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Хаваши заявил, что этот визит происходит в рамках "миротворческой миссии".

Первое фото с визита Орбана в Москву (Фото: Hírek)

Утром 5 июля верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам заявил, что Орбан посетит Москву исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

"Это не предусматривает внешнее представительство Союза, которое подпадает под ответственность президента Европейского Совета на уровне главы государства или правительства, а на министерском уровне – верховного представителя Союза по иностранным делам и политика безопасности", – написал Боррель.

Ранее на вопрос журналистов о возможном визите в Россию Орбан заявлял, что будет говорить об этом, "когда все будет готово".

В последний раз Орбан встречался с Путиным в октябре 2023 года в Пекине на форуме "Один пояс, один путь", куда он приехал как единый политик ЕС.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Глава венгерского правительства предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Зеленский выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию о достижении мира путем мирных саммитов.

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