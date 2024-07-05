Орбан не подтверждает визит в Москву, о котором ранее сообщали СМИ

Орбан заявил, что сложно оценивать влияние его поездки в Киев на переговоры Украины и России

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подтвердил информацию о том, что после визита в Киев отправится в Москву. Об этом сообщило венгерское издание 24.

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На вопрос журналистов о возможном визите в Россию Орбан заявил, что будет говорить об этом, "когда все будет готово". Поэтому пока неясно, поедет ли он в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, о чем накануне писали ряд СМИ.

В то же время Орбан заявил, что сложно оценивать влияние его поездки в Киев на переговоры Украины и России.

"Мы должны быть осторожны, когда говорим об этом. Трудно оценить влияние такой встречи. Венгрия должна знать свое место и свой вес. Сегодня нет диалога, а без него сложно двигаться к миру", – заявил он.

Премьер-министр Венгрии акцентировал, что Европа должна держать в руках компас мира и человечности, и подчеркнул, что он не ведет переговоры от имени ЕС, а только задает вопросы.

"Если мы будем сидеть в Брюсселе, мы не сможем приблизиться к миру. Каждый боится, что когда он заключает перемирие, другой этим воспользуется", – добавил он.

В последний раз Орбан встречался с Путиным в октябре 2023 года в Пекине на форуме "Один пояс, один путь", куда он приехал как единый политик ЕС.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Глава венгерского правительства предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Зеленский выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию о достижении мира путем мирных саммитов.

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