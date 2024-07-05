Орбан наразі не підтверджує візит до Москви, про який раніше повідомляли ЗМІ

Орбан заявив, що важко оцінювати вплив його поїздки до Києва на переговори України та Росії

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підтвердив інформацію про те, що після візиту до Києва вирушить до Москви. Про це повідомило угорське видання 24.

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На питання журналістів про можливий візит до Росії Орбан заявив, що говоритиме про це, "коли все буде готово". Тому поки незрозуміло, чи поїде він до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, про що напередодні писали низка ЗМІ.

Водночас Орбан заявив, що важко оцінювати вплив його поїздки до Києва на переговори України та Росії.

"Ми повинні бути обережні, коли говоримо про це. Важко оцінити вплив такої зустрічі. Угорщина повинна знати своє місце і свою вагу. Сьогодні немає діалогу, а без нього важко рухатися до миру", – заявив він.

Прем'єр-міністр Угорщини акцентував, що Європа повинна тримати в руках компас миру і людяності, та підкреслив, що він не веде переговори від імені ЄС, а лише ставить запитання.

"Якщо ми будемо сидіти в Брюсселі, ми не зможемо наблизитися до миру. Кожен боїться, що коли він укладає перемир'я, інший цим скористається", – додав він.

Востаннє Орбан зустрічався з Путіним у жовтні 2023 року в Пекіні на форумі "Один пояс, один шлях", куди він приїхав як єдиний політик ЄС.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Глава угорського уряду запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Зеленський вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію – про досягнення миру шляхом мирних самітів.

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