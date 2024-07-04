За кілька днів після Києва. Орбан планує поїздку в Москву – журналіст Пані

Востаннє Орбан зустрічався з російським диктатором Путіним у жовтні 2023 року в Пекіні

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує відвідати Москву, повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані з посиланням на власних співрозмовників.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Пані написав – очікується, що 5 липня Орбан поїде до Москви, лише через кілька днів після того, як він здійснив несподіваний візит до Києва.

За його даними, очільник угорського Міністерства закордонних справ Петер Сійярто теж їде.

Видання Telex зазначило, востаннє Орбан зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні 2023 року в Пекіні на форумі "Один пояс, один шлях", куди він приїхав як єдиний політик ЄС.

Журналісти припустили, що ця зустріч у Москві відрізняється тим, що нещодавно Угорщина офіційно почала головувати в Раді ЄС. Це, на їхню думку, може означати, що Орбан зустрінеться з Путіним, зокрема, як посадовець такого рівня.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Глава угорського уряду запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Зеленський вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію – про досягнення миру шляхом мирних самітів.

Читайте також: "Росія має вийти з України". США відкинули пропозицію Орбана щодо припинення вогню