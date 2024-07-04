Через несколько дней после Киева. Орбан планирует поездку в Москву – журналист Пани

В последний раз Орбан встречался с российским диктатором Путиным в октябре 2023 года в Пекине

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Москву, сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани со ссылкой на собственных собеседников.

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Пани написал – ожидается, что 5 июля Орбан поедет в Москву, всего через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев.

По его данным, глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто тоже едет.

Издание Telex отметило, что в последний раз Орбан встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в октябре 2023 года в Пекине на форуме "Один пояс, один путь", куда он приехал как единый политик ЕС.

Журналисты предположили, что эта встреча в Москве отличается тем, что недавно Венгрия официально начала председательствовать в Совете ЕС. Это, по их мнению, может означать, что Орбан встретится с Путиным, в частности, как должностное лицо такого уровня.

2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Глава венгерского правительства предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Зеленский выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию – о достижении мира путем мирных саммитов.

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