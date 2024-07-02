ОП о реакции Зеленского на предложение Орбана остановить огонь: Выслушал, но изложил свое

Комментируя предложение венгерского лидера, Жовква отметил, что это не первая страна, которая говорит о таком возможном варианте развития событий

Игорь Жовква (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в ответ на озвученное венгерским премьером Виктором Орбаном предложение "остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией" изложил ему свое видение достижения мира. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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Отвечая на вопрос, какой была реакция Офиса президента и самого президента на слова Орбана во время пресс-конференции, Жовква отметил, что переговоры сначала продолжались в формате тет-а-тет, а затем в составе делегаций, и эта позиция звучала и во время этих встреч.

"Да, он высказал свое мнение. Кстати, скажу вам, что это не первая страна, которая говорит о таком возможном варианте развития событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию – позицию Украины, которая достаточно четкая, понятная и известная", – отметил замглавы ОП, имея в виду формулу мира.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру и имеет для этого необходимые инструменты – состоялся первый Саммит мира и идет подготовка ко второму.

Как отметил Жовква, в процессе подготовки к этому саммиту Украина выстроит проект плана со всеми государствами, которые к этому готовы, в том числе и с Венгрией, и тогда уже, если РФ будет готова говорить об этом плане, а не говорить на языке ультиматумов, то можно будет рассматривать присутствие представителей РФ на втором саммите.

2 июля Орбан прибыл в Киев с не анонсированным визитом.

Это первый визит Орбана в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, он состоялся в момент, когда Венгрия начала председательство в Европейском Союзе.

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