Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза: какие у нее планы

В декабре 2024 года в Совете ЕС Венгрию заменит Польша

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

С 1 июля и до декабря 2024 года будет продолжаться председательство Венгрии в Совете Евросоюза – страна пришла на смену Бельгии.

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После того как Будапешт завершит председательство, к делу приступит Варшава.

В середине июня Венгрия представила лозунг своего председательства: "Make Europe Great Again" – подобно нарративу 45-го президента США Дональда Трампа.

При этом власти Венгрии отвергли любые совпадения с трамповским лозунгом. Министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока заявил, что это продолжение лозунга о "Сильной Европе" во время председательства Венгрии в ЕС в 2011 году.

Приоритетами венгерского председательства в Совете ЕС являются семь направлений:

→ принятие нового европейского соглашения о конкурентоспособности;

→ усиление европейской оборонной политики;

→ последовательная и основанная на заслугах политика расширения;

→ прекращение нелегальной миграции;

→ формирование будущего политики сплоченности;

→ ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика ЕС;

→ решение демографических проблем.

15 марта премьер Венгрии Орбан призвал сторонников Будапешта помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент.

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