Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза: какие у нее планы
С 1 июля и до декабря 2024 года будет продолжаться председательство Венгрии в Совете Евросоюза – страна пришла на смену Бельгии.
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После того как Будапешт завершит председательство, к делу приступит Варшава.
В середине июня Венгрия представила лозунг своего председательства: "Make Europe Great Again" – подобно нарративу 45-го президента США Дональда Трампа.
При этом власти Венгрии отвергли любые совпадения с трамповским лозунгом. Министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока заявил, что это продолжение лозунга о "Сильной Европе" во время председательства Венгрии в ЕС в 2011 году.
Приоритетами венгерского председательства в Совете ЕС являются семь направлений:
→ принятие нового европейского соглашения о конкурентоспособности;
→ усиление европейской оборонной политики;
→ последовательная и основанная на заслугах политика расширения;
→ прекращение нелегальной миграции;
→ формирование будущего политики сплоченности;
→ ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика ЕС;
→ решение демографических проблем.
- 15 марта премьер Венгрии Орбан призвал сторонников Будапешта помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент.
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