"Make Europe Great Again". Венгрия выбрала лозунг для председательства в Евросоюзе

Для председательства в Евросоюзе, которое Венгрия начнет с 1 июля, страна избрала лозунг "Make Europe Great Again" – подобный нарративу 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока.

По его словам, лозунг должен продемонстрировать склонность Венгрии действовать "сильно и самостоятельно".

На уточняющий вопрос о сходстве венгерского лозунга с лозунгом Трампа "Make America Great Again" Бока сказал, что "Make Europe Great Again" – это продолжение лозунга о "Сильной Европе" во время председательства Венгрии в ЕС в 2011 году.

Представляя официальный логотип и motto of Hungarian Presidency #HU24EU of Council of European Union. 🇭🇺🇪🇺 Make Europe Great Again 🇪🇺 pic.twitter.com/1Hl9SpJFkE