"Make Europe Great Again". Венгрия выбрала лозунг для председательства в Евросоюзе

Министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока заявил, что ничего общего с лозунгом Трампа у лозунга Венгрии нет

Янош Бока (Фото: ЕРА)

Для председательства в Евросоюзе, которое Венгрия начнет с 1 июля, страна избрала лозунг "Make Europe Great Again" – подобный нарративу 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока.

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По его словам, лозунг должен продемонстрировать склонность Венгрии действовать "сильно и самостоятельно".

На уточняющий вопрос о сходстве венгерского лозунга с лозунгом Трампа "Make America Great Again" Бока сказал, что "Make Europe Great Again" – это продолжение лозунга о "Сильной Европе" во время председательства Венгрии в ЕС в 2011 году.

Представляя официальный логотип и motto of Hungarian Presidency #HU24EU of Council of European Union. 🇭🇺🇪🇺 Make Europe Great Again 🇪🇺 pic.twitter.com/1Hl9SpJFkE — Hungary in the EU (@HungaryintheEU) June 18, 2024

Министр добавил, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС как честный брокер и рассматривает эту роль как возможность инициировать дебаты и задать направление в вопросах, которые считаются важными.

Логотип венгерского председательства представляет флаги ЕС и Венгрии в виде кубика Рубика – известного венгерского изобретения.

Фото: пресс-служба венгерского правительства

Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии. В настоящее время в Совете ЕС председательствует Испания.

15 марта премьер Венгрии Орбан призвал сторонников Будапешта помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент.

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