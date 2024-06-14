Орбан заявил, что 31 из 32 стран НАТО хочет победить Россию, но "это ошибка"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает ошибочной позицией то, что все страны НАТО, кроме его государства, хотят победить Россию, которая сейчас ведет войну против Украины. Об этом он сказал в интервью в эфире Radio Kossuth, передает издание Telex.
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Орбан сказал, что его государство является одним из самых лояльных членов НАТО и что 31 из 32 стран Альянса хочет, чтобы Россия проиграла в войне против Украины.
Однако венгерский премьер не согласился с мнением союзников.
"Позиция Венгрии состоит в том, что это ошибка. Даже если мы сами среди 32", – высказался он.
Глава правительства страны считает, что "Украине не обязательно побеждать", а партнеры из НАТО "способствуют войне".
Орбан объяснил, что не хочет, чтобы "ни один квадратный сантиметр Венгрии стал российской военной мишенью".
По его мнению, в Альянсе венгерскую сторону пытаются убедить в том, что мир может быть решен войной.
Как добавил Орбан, Венгрия не будет препятствовать миссии НАТО в Украине, но и не будет участвовать в ней.
- 24 мая Орбан сказал, что Венгрия сейчас переоценивает свое членство в НАТО – страна хочет создать новую концепцию, которая отличит ее от других государств Альянса.
- 2 июня премьер Венгрии заявил, что намерен создать "трансатлантическую коалицию мира" в Европарламенте после выборов, целью которой будет оказание давления на Киев для переговоров с Москвой.
- 12 июня Орбан пообещал, что его страна не будет участвовать в будущих решениях НАТО по Украине и не стане блокировать их.
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