Орбан заявил, что Венгрия работает над переоценкой своего членства в НАТО

Венгерский премьер отметил, что страна создает новую концепцию, которая бы отличала ее от других государств Альянса

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна работает над переоценкой своего членства в Альянсе. С таким заявлением венгерский премьер выступил в эфире государственного радио, передает Bloomberg.

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По его словам, венгерские военные чиновники и юристы уже работают над созданием новой концепции, которая бы отличала страну от других членов НАТО.

"Наши юристы и офицеры упорно работают, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории Альянса", — подчеркнул Орбан.

В материале Bloomberg отмечается, что заявление венгерского премьера прозвучало в тот момент, когда Альянс готовит пакет поддержки для Украины, чтобы представить его на июльском саммите в Вашингтоне. По данным журналистов, эти меры могут включать в себя усиление роли НАТО на оперативном уровне в координации поставок вооружения и обучения для украинских военных.

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

21 апреля Орбан заявил, что западные страны якобы находятся "в шаге от отправки войск в Украину".

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