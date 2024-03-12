Зеленський пояснив войовничу риторику Макрона: Зрозумів, що Путін обдурив, не довіряє йому

Зеленський запевнив французів, що їхні військові не вмиратимуть в Україні, оскільки вона поки не вступила до НАТО

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Володимир Зеленський заявив, що французький лідер Емманюель Макрон посилив свою риторику щодо Росії через усвідомлення того, що диктатор Володимир Путін його обдурив. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу BMF TV.

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За його словами, Макрон більше не довіряє Путіну.

Він зазначив, що французькі солдати не вмиратимуть в Україні, проте можна допустити технічний персонал для обслуговування та ремонту західної техніки, щоб не відправляти її до Європи.

"Те, що він сказав, що ми не можемо нічого "виключати", я думаю, насамперед пов'язано з Путіним: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території", – сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що якщо Росія атакує країну НАТО, то "ситуація буде зовсім іншою".

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можлива у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

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