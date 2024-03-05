Президент Чехії про присутність військ НАТО в Україні: Не обмежуймо себе там, де не повинні
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" та закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні. Про це він повідомив на спільній пресконференції з французьким лідером Емманюелем Макроном, цитує його видання Novinky.cz.
Павел підкреслив, що йдеться не про відряджання бойових підрозділів, а про форми допомоги та "небойової участі".
"Я за те, щоб шукати нові шляхи, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні", – сказав чеський президент та підкреслив, що Європа має відігравати більшу роль у стримуванні Росії.
"Не обмежуймо себе там, де ми не повинні", – акцентував він.
За його словами, це ідентично, якщо українські солдати проходять навчання у західних інструкторів у себе на батьківщині або безпосередньо в Україні.
"Україна, попри те, що на неї напали, залишається суверенною країною. Це наша справа, яку форму допомоги ми обираємо", – сказав він, нагадавши, що можлива тренувальна місія не є порушенням жодних міжнародних правил.
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- Цього ж дня міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що нещодавня заява Макрона суперечить спільному рішенню НАТО, прийнятому два роки тому, щодо "необхідності зробити все, аби уникнути прямої конфронтації в Росії".
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