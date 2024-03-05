Президент Чехії про присутність військ НАТО в Україні: Не обмежуймо себе там, де не повинні
Президент Франції Макрон зустрівся з президентом Чехії Павелом у Празі (Фото: EPA/ MICHAL TUREK)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" та закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні. Про це він повідомив на спільній пресконференції з французьким лідером Емманюелем Макроном, цитує його видання Novinky.cz.

Павел підкреслив, що йдеться не про відряджання бойових підрозділів, а про форми допомоги та "небойової участі".

"Я за те, щоб шукати нові шляхи, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні", – сказав чеський президент та підкреслив, що Європа має відігравати більшу роль у стримуванні Росії.

"Не обмежуймо себе там, де ми не повинні", – акцентував він.

За його словами, це ідентично, якщо українські солдати проходять навчання у західних інструкторів у себе на батьківщині або безпосередньо в Україні.

"Україна, попри те, що на неї напали, залишається суверенною країною. Це наша справа, яку форму допомоги ми обираємо", – сказав він, нагадавши, що можлива тренувальна місія не є порушенням жодних міжнародних правил.

  • На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.
  • 5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів". 
  • Цього ж дня міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що нещодавня заява Макрона суперечить спільному рішенню НАТО, прийнятому два роки тому, щодо "необхідності зробити все, аби уникнути прямої конфронтації в Росії".

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