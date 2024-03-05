Президент Чехії про присутність військ НАТО в Україні: Не обмежуймо себе там, де не повинні

Президент Франції Макрон зустрівся з президентом Чехії Павелом у Празі (Фото: EPA/ MICHAL TUREK)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" та закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні. Про це він повідомив на спільній пресконференції з французьким лідером Емманюелем Макроном, цитує його видання Novinky.cz.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Павел підкреслив, що йдеться не про відряджання бойових підрозділів, а про форми допомоги та "небойової участі".

"Я за те, щоб шукати нові шляхи, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні", – сказав чеський президент та підкреслив, що Європа має відігравати більшу роль у стримуванні Росії.

"Не обмежуймо себе там, де ми не повинні", – акцентував він.

За його словами, це ідентично, якщо українські солдати проходять навчання у західних інструкторів у себе на батьківщині або безпосередньо в Україні.

"Україна, попри те, що на неї напали, залишається суверенною країною. Це наша справа, яку форму допомоги ми обираємо", – сказав він, нагадавши, що можлива тренувальна місія не є порушенням жодних міжнародних правил.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

Цього ж дня міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що нещодавня заява Макрона суперечить спільному рішенню НАТО, прийнятому два роки тому, щодо "необхідності зробити все, аби уникнути прямої конфронтації в Росії".

Читайте також: Макрон – союзникам: Бути боягузами зараз недоречно. Активізуйтеся з допомогою Україні