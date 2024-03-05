Макрон – союзникам: Бути боягузами зараз недоречно. Активізуйтеся з допомогою Україні

За словами французького лідера, союзники мають усвідомити, що на територію Європи знов прийшла війна і бути "боягузами" зараз недоречно

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франції Еммануель Макрон закликав західних союзників не бути "боягузами" та активізуватися з допомогою Україні. Його слова транслює Reuters.

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"Ми, безумовно, наближаємось до моменту, коли Європі буде недоречно бути боягузливою", – сказав французький лідер.

За його словами, Франція та Чехія "чітко усвідомлюють, що в Європі знов відбувається війна, що деякі держави знов стали нестримними".

Макрон заявив, що зовнішні вороги щодня дедалі більше розширюють свою загрозу нападу на країни Заходу, і союзникам доведеться "відповісти історії та проявити мужність, якої ця історія вимагає".

Раніше журналісти Bloomberg з посиланням на джерела написали, що французький лідер цього тижня може оголосити про готовність підтримати пропозицію Чехії щодо постачання сотень тисяч артилерійських снарядів із країн поза Європейським Союзом для України.

16 лютого президент Зеленський підписав із французьким колегою двосторонню безпекову угоду.

5 березня президент Франції дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Цього самого дня Естонія, Франція і Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи. У документі три країни окреслили свої пріоритети для нової Європейської оборонно-промислової стратегії.

У відповідь на заяву французького лідера про те, що він не виключає відправлення військ до України, всі опозиційні партії країни висловили критику.

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