Макрон – союзникам: Бути боягузами зараз недоречно. Активізуйтеся з допомогою Україні
Президент Франції Еммануель Макрон закликав західних союзників не бути "боягузами" та активізуватися з допомогою Україні. Його слова транслює Reuters.
"Ми, безумовно, наближаємось до моменту, коли Європі буде недоречно бути боягузливою", – сказав французький лідер.
За його словами, Франція та Чехія "чітко усвідомлюють, що в Європі знов відбувається війна, що деякі держави знов стали нестримними".
Макрон заявив, що зовнішні вороги щодня дедалі більше розширюють свою загрозу нападу на країни Заходу, і союзникам доведеться "відповісти історії та проявити мужність, якої ця історія вимагає".
Раніше журналісти Bloomberg з посиланням на джерела написали, що французький лідер цього тижня може оголосити про готовність підтримати пропозицію Чехії щодо постачання сотень тисяч артилерійських снарядів із країн поза Європейським Союзом для України.
- 16 лютого президент Зеленський підписав із французьким колегою двосторонню безпекову угоду.
- 5 березня президент Франції дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".
- Цього самого дня Естонія, Франція і Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи. У документі три країни окреслили свої пріоритети для нової Європейської оборонно-промислової стратегії.
- У відповідь на заяву французького лідера про те, що він не виключає відправлення військ до України, всі опозиційні партії країни висловили критику.
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