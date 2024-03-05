У Франції відбудуться дебати щодо співпраці з Україною у сфері безпеки 12-13 березня – BFMTV

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

У французькому парламенті 12-13 березня відбудуться дебати щодо безпекової угоди з Україною. Про це повідомляє BFMTV з посиланням на співрозмовників у парламенті.

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За словами співрозмовника, дебати щодо України відбудуться 12 березня в Національних зборах і 13 березня – в Сенаті.

1 березня, за даними французької газети Le Figaro, Єлисейський палац надіслав запрошення лідерам партій, представлених у парламенті, на зустріч у "форматі Сен-Дені", присвячену "ситуації в Україні".

За даними газети, у відповідь на заяву французького лідера Емманюеля Макрона про те, що він не виключає відряджання військ до України, всі опозиційні партії висловили критику. Після цього було оголошено про проведення дебатів і голосування в парламенті щодо двосторонньої угоди про безпеку, підписаної з Україною в лютому.

Le Figaro зауважила, що, ймовірно, на зустрічі 7 березня обговорюватимуться майбутні парламентські дебати про співпрацю України та Франції у сфері безпеки, а також заяви Макрона щодо відряджання військ.

16 лютого президент Зеленський підписав із французьким колегою двосторонню безпекову угоду.

5 березня президент Франції дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Цього ж дня Естонія, Франція та Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи. У документі три країни окреслили свої пріоритети для нової Європейської оборонно-промислової стратегії.

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