Три країни ЄС закликають до посилення оборони Європи та співпраці з Україною – The Guardian

Естонія, Франція і Польща виступили із закликом, серед іншого, заохочувати участь України в її оборонно-промислових ініціативах

Український солдат стоїть поруч з логотипом EUМAM. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ Hannibal Hanschke)

Естонія, Франція і Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи. У документі, з яким ознайомилася редакція видання The Guardian, три країни окреслили свої пріоритети для нової Європейської оборонно-промислової стратегії.

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"Ми повинні забезпечити, щоб амбіції Стратегії були пропорційними і підкріпленими конкретними діями, які підтримують нашу боєздатність. Ми перебуваємо в гонці проти часу", – йдеться у документі.

Зокрема країни виокремили кілька аспектів, на які повинна бути спрямована стратегія, а саме:

→ посилити співпрацю з Україною та заохочувати участь України в її оборонно-промислових ініціативах;

→ покращити довгострокову спроможність оборонної промисловості ЄС забезпечувати потреби збройних сил, зменшити стратегічну залежність і посилити здатність швидко нарощувати виробництво під час кризових ситуацій;

→ підтримувати фундаментальне збільшення рівня запасів боєприпасів, що мають вирішальне значення для ведення бою, доступності ключових систем озброєнь та інших можливостей у різних сферах діяльності держав-членів;

→ посилити конкурентні переваги ЄС та його держав-членів у сфері технологій та інновацій (військового та подвійного призначення).

За даними видання, вони також попередили про необхідність достатнього фінансування для досягнення амбітних цілей.

"Ми закликаємо Комісію представити конкретні варіанти фінансування, особливо на період до наступного [довгострокового бюджету ЄС]. Недостатнє фінансування зараз означатиме лише вищі витрати в майбутньому", – акцентували вони в документі.

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На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього. 27 лютого повідомлялося, що до 2035 року ЄС планує здійснювати до половини закупівель оборонної системи в межах блоку, змінивши тенденцію, коли більшість військової техніки закуповують у третіх країнах.

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