Три страны ЕС призвали к усилению защиты Европы и сотрудничеству с Украиной – The Guardian

Эстония, Франция и Польша выступили с призывом, среди прочего, поощрять участие Украины в ее оборонно-промышленных инициативах

Украинский солдат находится рядом с логотипом EUМAM. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/ Hannibal Hanschke)

Эстония, Франция и Польша выступили с призывом "срочно" повысить обороноспособность Европы. В документе, с которым ознакомилась редакция The Guardian, три страны очертили свои приоритеты для новой Европейской оборонно-промышленной стратегии.

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"Мы должны обеспечить, чтобы амбиции Стратегии были пропорциональными и подкрепленными конкретными действиями, которые поддерживают нашу боеспособность. Мы находимся в гонке против времени", – говорится в документе.

В частности, страны выделили несколько аспектов, на которые должна быть направлена стратегия, а именно:

→ усилить сотрудничество с Украиной и поощрять участие Украины в ее оборонно-промышленных инициативах;

→ улучшить долгосрочную способность оборонной промышленности ЕС обеспечивать потребности вооруженных сил, снизить стратегическую зависимость и усилить способность быстро наращивать производство во время кризисных ситуаций;

→ поддерживать фундаментальное увеличение уровня запасов боеприпасов, имеющих решающее значение для ведения боя, доступности ключевых систем вооружений и других возможностей в различных областях деятельности государств-членов;

→ усилить конкурентные преимущества ЕС и его государств-членов в области технологий и инноваций (военного и двойного назначения).

По данным издания, они также предупредили о необходимости достаточного финансирования для достижения амбициозных целей.

"Мы призываем Комиссию представить конкретные варианты финансирования, особенно на период до следующего [долгосрочного бюджета ЕС]. Недостаточное финансирование сейчас будет означать лишь более высокие расходы в будущем", – акцентировали они в документе.

13 февраля глава Службы внешней разведки Эстонии Росин заявил, что, по его мнению, Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу. 27 февраля сообщалось, что к 2035 году ЕС планирует осуществлять до половины закупок оборонной системы в пределах блока, изменив тенденцию, когда большинство военной техники закупают в третьих странах.

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