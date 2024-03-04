Nordic Response. НАТО розпочинає масштабні навчання на кордонах трьох скандинавських країн
На півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії 4 березня розпочинаються масштабні військові навчання країн НАТО Nordic Response 24, які триватимуть до 15 березня. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії, повідомило видання Yle.
Видання зазначило, що для Фінляндії – це вперше, коли країна бере участь у навчаннях спільної оборони країн НАТО як член оборонного союзу.
Nordic Response – це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь близько 20 000 військовослужбовців з 14 країн. Фінляндію представлять близько 4100 військовослужбовців.
Nordic Response 2024 є частиною масштабних навчань НАТО Steadfast Defender. Очікується, що на навчання також буде скеровано понад 50 кораблів, зокрема фрегати та підводні човни, а також понад 100 винищувачів, вертольотів та інших літальних апаратів.
- 18 січня головнокомандувач Альянсу Каволі заявив, що НАТО розпочинає найбільші з часів холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією.
- За його словами, близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня.