Nordic Response. НАТО начинает масштабные учения на границах трех скандинавских стран

Военные учения НАТО в Польше. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/MARCIN BIELECKI)

На севере Финляндии, Швеции и Норвегии 4 марта начинаются масштабные военные учения стран НАТО Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта. Они проходят под руководством Норвегии, сообщило издание Yle.

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Издание отметило, что для Финляндии – это впервые, когда страна участвует в учениях совместной обороны стран НАТО как член оборонного союза.

Nordic Response – это масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе. В них примут участие около 20 000 военнослужащих из 14 стран. Финляндию представят около 4100 военнослужащих.

Nordic Response 2024 является частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender. Ожидается, что на учения также будет направлено более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.