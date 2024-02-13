Шлях РФ – довгострокова конфронтація, конфлікт з НАТО можливий за 10 років – розвідка Естонії

Керівник Служби зовнішньої розвідки Естонії вважає, що військовий напад з боку Росії є "малоймовірним" у короткостроковій перспективі

Каупо Росін (Фото: відкриті джерела)

Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття. Голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін вважає, що агресора може стримати зустрічне нарощування збройних сил, цитує його слова видання The Guardian.

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Керівник розвідувальної служби заявив, що ця оцінка ґрунтується на планах Росії подвоїти кількість військ, розміщених уздовж її кордону з Фінляндією та країнами Балтії – Естонією, Литвою і Латвією.

"Росія обрала шлях довгострокової конфронтації. Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", – сказав Каупо Росін журналістам.

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За його словами, військовий напад з боку Росії є "малоймовірним" у короткостроковій перспективі, частково через те, що Росія змушена тримати війська в Україні, і залишатиметься малоймовірним, якщо нарощування російських військ буде відповідати нарощуванню сил в Європі.

"Якщо ми не будемо готові, ймовірність (військового нападу Росії. – Ред.) буде набагато вищою", – додав Росін.

Естонія та інші країни Балтії збільшили свої військові витрати до більш ніж 2% від вартості їхньої економіки після окупації Криму Росією у 2014 році, а союзники по НАТО збільшили свою присутність у цих країнах.

Наразі занепокоєння серед країн – членів НАТО та ЄС щодо ймовірної загрози Росії зростає. 24 січня розпочалися найбільші з періоду холодної війни навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця весни. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявляв, що близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях.

Багато політиків країн – членів ЄС та НАТО впродовж останніх тижнів закликають посилювати оборонні спроможності країн та готуватися до можливого російського нападу.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України продовжуватиметься доти, доки Москва не зрозуміє, що вона не зможе перемогти.

13 лютого глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що Росія може виробляти достатню кількість боєприпасів і військової техніки та мобілізувати війська, щоб компенсувати втрати від війни.

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