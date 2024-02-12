Росія припинить війну лише тоді, коли зрозуміє, що перемога неможлива — прем'єрка Естонії

Каллас заявила, що не можна вірити думкам про те, що про мир з Росією нібито можна домовитись

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України продовжуватиметься доти, доки Москва не зрозуміє, що вона не зможе перемогти. Про це вона заявила в інтерв'ю австрійській газеті Der Standard.

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За її словами, війна триває, а партнери України не повинні потрапляти до "різних розставлених пасток".

"Помилково вважати, що війну можна виграти швидко. Росія готується до тривалого періоду війни. Війна триватиме доти, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", – сказала Каллас.

Політикиня заявила, що не можна потрапляти на гачок про те, що про мир з Росією можна домовитися.

"Якщо ми погодимося на захоплення територій, потреби Росії будуть задоволені. Це неправда, що після цього все раптом стане мирним. Існує також пастка страху. Росія грає з ним. Росію провокує слабкість, а не сила", – резюмувала вона.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які обіцяли європейські союзники поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

У цей же день верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво і планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

Також американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом представник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.

Увечері цього дня заступниця державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими в рамках допомоги від США.

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