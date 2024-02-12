Россия прекратит войну только тогда, когда поймет, что победа невозможна — премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Москва не поймет, что она не сможет победить. Об этом она заявила в интервью австрийской газете Der Standard.
По ее словам, война продолжается, а партнеры Украины не должны попадать в "разные расставленные ловушки".
"Ошибочно полагать, что войну можно выиграть быстро. Россия готовится к длительному периоду войны. Война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не поймет, что не может победить", — сказала Каллас.
Политик заявила, что нельзя попадаться на уловку о том, что о мире с Россией можно договориться.
"Если мы согласимся на захват территорий, потребности России будут удовлетворены. Это неправда, что после этого все вдруг станет мирным. Существует также ловушка страха. Россия играет с ним. Россию провоцирует слабость, а не сила", — резюмировала она.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.
- Также американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.
- Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.
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