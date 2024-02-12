Россия прекратит войну только тогда, когда поймет, что победа невозможна — премьер Эстонии

Каллас заявила, что нельзя верить мыслям о том, что о мире с Россией якобы можно договориться

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Москва не поймет, что она не сможет победить. Об этом она заявила в интервью австрийской газете Der Standard.

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По ее словам, война продолжается, а партнеры Украины не должны попадать в "разные расставленные ловушки".

"Ошибочно полагать, что войну можно выиграть быстро. Россия готовится к длительному периоду войны. Война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не поймет, что не может победить", — сказала Каллас.

Политик заявила, что нельзя попадаться на уловку о том, что о мире с Россией можно договориться.

"Если мы согласимся на захват территорий, потребности России будут удовлетворены. Это неправда, что после этого все вдруг станет мирным. Существует также ловушка страха. Россия играет с ним. Россию провоцирует слабость, а не сила", — резюмировала она.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

Также американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.

Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.

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