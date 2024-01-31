Високоточні бомби GLSDB вже на шляху до українських військових – Нуланд

Заступниця держсекретаря заявила, що США "продовжують надавати підтримку у сфері безпеки в усіх категоріях, включно з новими інвестиціями й новими системами озброєнь"

Вікторія Нуланд (Фото: EPA)

Бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими у рамках допомоги від США. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу у Києві.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вона наголосила, що США "продовжують надавати підтримку у сфері безпеки в усіх категоріях, включно з новими інвестиціями й новими системами озброєнь, такими як малокаліберні бомби, які зараз перебувають на шляху до фронту".

Також Нуланд запевнила, що США допоможуть модернізувати український оборонно-промисловий комплекс. Вона звернула увагу на те, що українським захисникам вдалося деокупувати 50% територій, які намагався захопити агресор із 24 лютого 2022 року.

Зокрема посадовиця акцентувала на тому, що українські військові завдавали значних збитків сухопутним військам РФ та Чорноморському флоту РФ. Це допомогло в зростанні української економіки від 4% до 5%, чому "країни світу мають позаздрити".

ДОВІДКА. GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати з HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, планеруючи, летить до цілі. Версію бомби, що запускається з повітря, створили у 2019 році, але, попри успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її, поки США не вирішили передати її Україні в рамках пакета допомоги. GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати з HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, планеруючи, летить до цілі. Версію бомби, що запускається з повітря, створили у 2019 році, але, попри успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її, поки США не вирішили передати її Україні в рамках пакета допомоги.

3 лютого 2023 року Пентагон офіційно підтвердив, що має намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.

Влітку у Пентагоні казали, що це станеться не раніше осені. Проте у листопаді інформагентство Reuters повідомило, що Україні доведеться чекати до 2024 року на отримання першої великої партії авіабомб GLSDB.

31 січня американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.

Читайте також: Нуланд про 2024 рік: Україна доб'ється дуже великих успіхів. На Путіна чекають сюрпризи