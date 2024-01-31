Високоточні бомби GLSDB вже на шляху до українських військових – Нуланд
Бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими у рамках допомоги від США. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу у Києві.
Вона наголосила, що США "продовжують надавати підтримку у сфері безпеки в усіх категоріях, включно з новими інвестиціями й новими системами озброєнь, такими як малокаліберні бомби, які зараз перебувають на шляху до фронту".
Також Нуланд запевнила, що США допоможуть модернізувати український оборонно-промисловий комплекс. Вона звернула увагу на те, що українським захисникам вдалося деокупувати 50% територій, які намагався захопити агресор із 24 лютого 2022 року.
Зокрема посадовиця акцентувала на тому, що українські військові завдавали значних збитків сухопутним військам РФ та Чорноморському флоту РФ. Це допомогло в зростанні української економіки від 4% до 5%, чому "країни світу мають позаздрити".
- 3 лютого 2023 року Пентагон офіційно підтвердив, що має намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.
- Влітку у Пентагоні казали, що це станеться не раніше осені. Проте у листопаді інформагентство Reuters повідомило, що Україні доведеться чекати до 2024 року на отримання першої великої партії авіабомб GLSDB.
- 31 січня американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.
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