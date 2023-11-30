Reuters: Постачання нових авіабомб великої дальності зі США для України перенесли на 2024 рік
За даними Пентагону, Україні доведеться чекати до 2024 року, перш ніж вона отримає першу велику партію авіабомб (GLSDB), які США адаптували для завдавання ударів на відстані майже 160 км. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з термінами.
У матеріалі зазначається, що Україна потребує GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль, які надіслали США.
"Це дозволить українським військовим уражати цілі на вдвічі більшій відстані досяжності ракетами, які зараз випускають з ракетної системи високої мобільності (HIMARS), що постачають США. Це змусить Росію перемістити свої запаси ще далі від лінії фронту", — пише агентство.
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Однак співрозмовники, обізнані з поточними термінами, зазначили, що доставлення до США компанією Boeing, головним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого знадобиться ще кілька місяців випробувань перед подальшим відправленням в Україну.
Представник Пентагону заявив, додало агентство, що вони "очікують надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки", що є ще одним терміном для випробувань.
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Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні, згідно із заявою Пентагону для Reuters, постачання було перенесено на кінець року. Виробництво потребувало матеріалів, наданих урядом, тому підписання контракту стримувало його початок.
- У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року, але його потужностей не вистачило, щоб виконати свою обіцянку. Станом на кінець листопада Україна отримала лише 300 000 снарядів.
- У вересні стало відомо про рішення США призначити спеціальну моніторингову команду. Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч очолив команду, котра перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу США.
- 2 листопада посол США в Україні підтвердила, що жодна одиниця наданої Україні від США техніки, жодна гуманітарна допомога, бюджетна підтримка чи інші види допомоги не були перенаправлені не за призначенням.
- 27 листопада Міністерство оборони України та посольство США домовилися про розширений моніторинг використання іноземної зброї: за ним будуть регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.