Reuters: Постачання нових авіабомб великої дальності зі США для України перенесли на 2024 рік

За даними Пентагону, Україна лише у 2024 році отримає свою першу велику партію авіабомб

США та Україна (Фото: ОП)

За даними Пентагону, Україні доведеться чекати до 2024 року, перш ніж вона отримає першу велику партію авіабомб (GLSDB), які США адаптували для завдавання ударів на відстані майже 160 км. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з термінами.

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У матеріалі зазначається, що Україна потребує GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль, які надіслали США.

"Це дозволить українським військовим уражати цілі на вдвічі більшій відстані досяжності ракетами, які зараз випускають з ракетної системи високої мобільності (HIMARS), що постачають США. Це змусить Росію перемістити свої запаси ще далі від лінії фронту", — пише агентство.

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Однак співрозмовники, обізнані з поточними термінами, зазначили, що доставлення до США компанією Boeing, головним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого знадобиться ще кілька місяців випробувань перед подальшим відправленням в Україну.

Представник Пентагону заявив, додало агентство, що вони "очікують надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки", що є ще одним терміном для випробувань.

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Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні, згідно із заявою Пентагону для Reuters, постачання було перенесено на кінець року. Виробництво потребувало матеріалів, наданих урядом, тому підписання контракту стримувало його початок.

ДОВІДКА. GLSDB — малогабаритні високоточні боєприпаси. Вони створені Boeing спільно з компанією SAAB і перебувають у розробці з 2019 року. Ці боєприпаси поєднують в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном M26. Боєприпас може вражати цілі на відстані 150 км. GLSDB можна стріляти з ракетних установок, таких як система HIMARS, яку США вже поставили Україні. Бомба оснащена крилами, які дозволяють їй "ковзати" до цілі, і ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність.